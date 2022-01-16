Публикуем видео с места трагического происшествия в Печорах

10:14, 16 января 2022, ПАИ

Публикуем видео с места трагического происшествия в Печорах, где в результате ДТП погибло пять человек.

В Псковской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибло пять человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля – «Ауди» и «Волга». В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, из регионального управления МВД направлены специалисты для оказания помощи печорским коллегам. Начальник УМВД генерал-майор Алексей Овсянников лично руководит следственными мероприятиями.