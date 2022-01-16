Глава Печорского района Сергей Тарасик выразил соболезнования родным и близким в аварии

14:54, 16 января 2022, ПАИ

16 января в Печорах произошла трагедия. В аварии погибли пять человек. На месте ДТП был и глава Печорского района Сергей Тарасик:

«Для всех жителей Печорского района, произошедшее, безусловно, является трагедией. Наш небольшой район, в котором многие знают друг друга, впервые за долгое время столкнулся с подобным. Прежде всего, хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Ведь это отцы, сыновья и дочери. На месте аварии испытал, да и сейчас чувствую, опустошённость и боль. Звенящее, висящее буквально в воздухе, осознание полной трагичности и безнадёжности. Сердца людей должны откликнуться на эту беду. Конечно, администрация Печорского района окажет семьям погибших. Надо подумать, из каких средств изыскать. И очень важна поддержка. Поэтому мы готовы её оказать. В том числе, и с организацией похорон.

Эта авария показала, насколько важно быть внимательными за рулём, насколько хрупка человеческая жизнь. А также то, что ценить нужно каждый миг жизни, общения с теми, кого любишь. Всех прошу быть предельно осторожными на дорогах. Не нужно искать виноватых, этим пусть занимаются компетентные органы. Нужно помочь пережить трагедию всем, кого она коснулась».



Всю информацию о произошедшем ДТП читайте в нашем сюжете.