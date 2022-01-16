Стали известны обновлённые данные о ДТП в Печорах
По последней имеющейся в УМВД России по Псковской области информации, две девушки и два парня погибли в автомобиле «Ауди». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.
По уточнённым данным, в автомобиле «Ауди» находились двое мужчин 25 и 22 лет, а также две девушки 21 и 20 лет.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Печорах погиб 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110, а в автомобиле «Ауди» – трое мужчин и девушка.
Всю информацию о произошедшем ДТП читайте в нашем сюжете.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
16 января 2022
Глава Печорского района Сергей Тарасик выразил соболезнования родным и близким в аварии