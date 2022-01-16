Стали известны обновлённые данные о ДТП в Печорах

12:13, 16 января 2022, ПАИ

По последней имеющейся в УМВД России по Псковской области информации, две девушки и два парня погибли в автомобиле «Ауди». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.

По уточнённым данным, в автомобиле «Ауди» находились двое мужчин 25 и 22 лет, а также две девушки 21 и 20 лет.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Печорах погиб 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110, а в автомобиле «Ауди» – трое мужчин и девушка.



Всю информацию о произошедшем ДТП читайте в нашем сюжете.