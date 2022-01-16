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Общество

Возбуждено уголовное дело по факту утреннего ДТП в Псковской области

В Печорах на пересечении улиц Прибалтийской и Псковской утром произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и «Волга», в результате которого погибло пять человек: в автомобиле ГАЗ-3110 погиб водитель, 53-летний мужчина, и в автомобиле «Ауди» погибли трое мужчин – 25, 24 и 22 лет. Также погибла одна 21-летняя девушка.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Печорский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что водитель автомобиля «Ауди А4» выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем ГАЗ-3110.

По предварительным данным, скорость автомобиля «Ауди А4» составляла 120 км/ч (зафиксировано в результате осмотра автомобиля: эту скорость отмечала стрелка спидометра на приборной доске).

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координировал прокурор Печорского района.

В настоящее время произведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехническая судебная экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего, опрошены лица, сообщившие о дорожно-транспортном происшествии в экстренные службы.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры.

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