Стали известны личности погибших в ДТП в Печорах

11:35, 16 января 2022, ПАИ

В Печорах на пересечении Прибалтийского шоссе и улицы Псковской произошло лобовое столкновение с участием двух легковых автомобилей: ГАЗ-3110 (один человек) и «Ауди А4» (четыре человека), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В автомобиле ГАЗ-3110 погиб водитель автомобиля, 53-летний мужчина, и в автомобиле «Ауди» погибли трое мужчин: 25, 24 и 22 лет. Также погибла одна 21-летняя девушка.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования семьям погибших в своём Instagram-аккаунте.

«Призываю всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и особенно скоростной режим. Сейчас, когда температуре воздуха держится в районе 0 градусов, на дорогах образуется гололедица. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны! Всех вас любят и ждут дома», – написал губернатор.



Всю информацию о произошедшем ДТП читайте в нашем сюжете.