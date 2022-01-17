55% студентов ПсковГУ имеют QR-код

09:32, 17 января 2022, ПАИ

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55% студентов ПсковГУ переболели коронавирусом или сделали соответствующую прививку, заявила ректор университета Наталья Ильина в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 17 января.

Наталья Ильина напомнила, что сейчас идет зимняя сессия, и отметила, что все очники сдают сессию дистанционно. «Если академическая группа полностью вакцинирована, то есть группа чистая, то для неё сессия проходит в очном режиме», – отметила ректор.

Посещать учебные занятия непривитые студенты могут до 7 февраля, после этого для обучающихся, не имеющих QR-кода, образовательный процесс будет осуществляться исключительно посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий.