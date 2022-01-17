Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится в отпуске

09:44, 17 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится в официальном отпуске на этой неделе. Об этом заявил советник губернатора Антон Сергеев в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 17 января.

«Губернатор у нас на этой неделе официально в отпуске. Обязанности главы региона исполняет первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова», - сказал советник главы региона.

По словам Антона Сергеева, сегодня, 17 января, Великие Луки отмечают День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Возлагать цветы к Вечному огню будет Вера Емельянова.

«Это важное событие», - считает Антон Сергеев.