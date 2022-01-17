Новое общежитие ПсковГУ откроется на улице Розы Люксембург 25 января

09:44, 17 января 2022, ПАИ

25 января откроется новое общежитие на улице Розы Люксембург, 6а. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Кроме того, откроется 13 аудиторий для медицинского факультета, анатомический зал, спортивный зал на улице Красноармейской.

Наталья Ильина отметила, что планируется создать региональный совет молодых учёных, а также создается ассоциация студентов, занимающихся наукой.

В этом году пройдёт международный образовательный проект «Летний университет». «В этом году приедут студенты не только из Белоруссии, но из Киргизии, Казахстана, Армении», - рассказала Ильина, добавив, что участие смогут принять только вакцинированные студенты.

«Выиграли президентский грант, на эти средства планируется создать дискуссионный клуб для наших и белорусских студентов», - добавила ректор.

В рамках проекта «Без срока давности» в форуме творческих групп студентов примут участие различные регионы, особенно те, что были в оккупации.