ПсковГУ выиграл президентский грант на создание дискуссионного клуба для белорусских студентов

09:49, 17 января 2022, ПАИ

Проект Псковского государственного университета «Российско-белорусская молодежная историко-филологическая научная школа «Славянское порубежье» выиграл президентский грант на 2,2 млн рублей на развитие гражданского общества в 2022 году. Проект был разработан совместно с ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры». Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

«Выиграли президентский грант, на эти средства планируется создать дискуссионный клуб для наших и белорусских студентов», - рассказала ректор.

Кроме того, как отметила Наталья Ильина, в этом году в рамках проекта «Без срока давности» в форуме творческих групп студентов примут участие различные регионы, особенно те, что были в оккупации.

Напомним, новое общежитие на улице Розы Люксембург откроется 25 января.