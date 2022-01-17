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Происшествия

Публикуем видео с места ДТП в Острове

В Острове пьяный водитель врезался в отбойник. Авария произошла 16 января около 21:50 на 338-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель, сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной Skoda. При выбранной скорости для движения он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего машину занесло и она въехала в дорожное ограждение.

В результате ДТП автомашина получила технические повреждения, пострадал 47-летний пассажир.

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