Публикуем видео с места ДТП в Острове

09:51, 17 января 2022, ПАИ

В Острове пьяный водитель врезался в отбойник. Авария произошла 16 января около 21:50 на 338-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель, сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной Skoda. При выбранной скорости для движения он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего машину занесло и она въехала в дорожное ограждение.

В результате ДТП автомашина получила технические повреждения, пострадал 47-летний пассажир.