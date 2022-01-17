Оборудование псковского гидрометцентра модернизируют в этом году

10:29, 17 января 2022, ПАИ

В этом году оборудование Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» будет модернизировано. Об этом заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 17 января.

«У нас будет модернизация того, что мы имеем. Появятся новые датчики, которые, видимо, будут заведены в систему. Мы надеемся на большое количество датчиков, но пока мы просто ждем», - рассказала Тала Нещадимова.

Она также подчеркнула, что в Псковской области функционируют два локатора — в Пскове и Великих Луках, которые перекрывают весь регион, что, по мнению Нещадимовой, важно.