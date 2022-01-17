Режим ЧС могут ввести в Дно после нападения стаи собак

10:46, 17 января 2022, ПАИ

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Из-за стаи беспризорных собак в Дновском районе прорабатывается вопрос о введении чрезвычайной ситуации, сообщает газета «Дновец».

14 января в полдень в отделение полиции по Дновскому району поступил звонок с просьбой о помощи: в одном из дворов на улице Крестьянской бездомные собаки загрызли девять кур и девять кроликов. Хозяйка дома, выйдя во двор, чтобы покормить кур, увидела, как стая собак треплет домашнюю птицу. Она позвала на помощь отца, вместе им удалось собак отогнать. Когда полиция прибыла на место, собаки уже разбежались.

Спустя несколько дней история повторилась на той же улице, но уже в другом частном доме: собаки загрызли восемнадцать кур и двух петухов. Хозяева тоже вызвали полицию.

«В последнее время стаи беспризорных собак можно видеть в разных местах города, неоднократно они пугают прохожих и в самом центре Дно – на городской площади», – сообщил корреспондент районной газеты и отметил, что в связи с участившимися случаями набегов собак на жилые дома в администрации Дновского района 16 января было проведено экстренное совещание. Одним из исходов ситуации может стать введение на территории района чрезвычайной ситуации.

Согласно действующему законодательству, полномочия по отлову бездомных собак на территории Псковской области принадлежат комитету по ветеринарии. Однако на конкурсные процедуры подрядчики не выходят и отловом в рамках закона заниматься некому.