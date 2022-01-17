Спасших упавшую с моста в Пскове девочку наградили по поручению Александра Бастрыкина

11:33, 17 января 2022, ПАИ

Спасших упавшую с моста в Пскове девочку наградили по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Медали «Доблесть и отвага» получили сотрудник УМВД России по Пскову Денис Кузьмин и офицер 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Алексей Безбородов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

10 октября с Ольгинского моста в реку Великую в Пскове упала 12-летняя девочка. На место происшествия незамедлительно выдвинулся ближайший экипаж ППС, в составе которого был полицейский Денис Кузьмин. Прибыв на набережную, он передал напарнику табельное оружие и нырнул в воду. Ему удалось быстро доплыть до девочки, которая находилась между опор моста, и не дать ей утонуть. В это время на помощь пришел один из очевидцев - военнослужащий 76-й десантно-штурмовой дивизии Алексей Безбородов – он поплыл вслед за Кузьминым, и они вдвоем вытащили ребенка на берег.

Руководитель Следственного управления по Псковской области Петр Крупеня отметил, что героизм награждаемых позволил не только спасти ребенка, но и друг друга, поскольку происшествие произошло в месте сильного течения реки, к тому же температура воды была низкой.

«Этим всегда отличались псковские полицейские и десантники, которые где бы ни находились, всегда совершали достойные поступки, как и подобает настоящим мужчинам. В результате совместных действий в самом сердце города воинской славы был совершен самоотверженный поступок», - отметил Петр Крупеня.

Он отдельно поблагодарил родителей мужчин, которые еще в детстве заложили в них важные ценности. «Низкий вам поклон и большое спасибо за воспитание таких сыновей», - сказал Петр Крупеня.

