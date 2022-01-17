Александр Нестерук прогнозирует пик заболеваемости омикроном к весне

12:19, 17 января 2022, ПАИ

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Пик заболеваемости «омикроном» в Псковской области прогнозируется весной. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Он отметил, что пик распространения штамма «омикрон» придется на конец февраля – начало марта. «Думаю, пик будет в ближайшие несколько месяцев. В январе у нас будет рост, а пик к концу февраля-марту. Надеюсь, что к летнему периоду будет снижение, переболеют те, кто может переболеть. Прогнозы такие, но они не окончательные», – рассказал спикер и отметил, что с такой ситуацией в регионе еще не сталкивались, так что время покажет.

Также глава Роспотребнадзора напомнил, что в 14 января в Санкт-Петербург была отправлена 101 проба для проведения исследования. 16 января, стало известно, что в 15 из них обнаружен штамм «омикрон», в том числе у двоих детей.