Александр Нестерук: Тест не определяет конкретный штамм коронавируса

12:53, 17 января 2022, ПАИ

«Тест определяет наличие вируса, а какой там штамм — на уровне тестов не делается», - заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Необходимо проводить сложные исследования, которые у нас в регионе не проводят», - уточнил главный санитарный врач.