Александр Нестерук: Тест не определяет конкретный штамм коронавируса
«Тест определяет наличие вируса, а какой там штамм — на уровне тестов не делается», - заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«Необходимо проводить сложные исследования, которые у нас в регионе не проводят», - уточнил главный санитарный врач.
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