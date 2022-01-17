В Псковскую область поступило 16 600 экспресс-тестов на коронавирус

12:57, 17 января 2022, ПАИ

16 600 экспресс-тестов на коронавирус поступило в Псковскую область. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января.

«Прибывшие в области экспресс-тесты будут широко применяться в ближайшее время», - рассказал Александр Нестерук.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина отметил, что на старте пандемии суммарная пропускная способность лабораторий составляла 300 исследований в сутки, сейчас их число выросло до 2,5 тысяч.

«Сейчас плотно работаем только с одной частной клиникой, остальные тоже делают тесты, но в небольших объёмах», - добавила Рагозина, отметив, что необходимо развивать сотрудничество с частными клиниками.