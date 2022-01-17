Пять человек пострадали в результате ДТП в Палкинском районе

13:29, 17 января 2022, ПАИ

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Пять человек пострадали в результате ДТП в Палкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 17 января на 315-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель.

Участниками ДТП стали автомашины Opel и SsangYong. Водитель автомобиля KIA ушел от столкновения, съехав в кювет. По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля Opel пошла на обгон и не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомашиной SsangYong. В медицинское учреждение с травмами доставлены оба водителя и три пассажирки автомобиля SsangYong, две из которых несовершеннолетние.

Трое малолетних детей, находящихся в автомобиле Opel, не пострадали. Полиция проводит проверку по данному факту.