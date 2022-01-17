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В комитете по ветеринарии прокомментировали нападение на домашних животных в Дно

Фото: Артём Стороженко | Жесть по-Псковски​​

Для бродячих собак нетипично нападать на домашних животных «ради забавы», оставляя жертвы нетронутыми, сообщила Псковскому агентству информации председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина, комментируя нападение стаи безнадзорных животных в Дно.

По её словам, с учетом того, что бездомных собак, как правило, никто не кормит, большая часть животных была бы съедена, а не просто убита. «Если безнадзорные собаки придут куда-то на территорию, то в любом случае животные будут загрызены, вынесены за пределы территории и съедены», – отметила специалист. 

По словам Веры Баданиной, если животные просто задушены, то, вероятнее всего, это проделки куниц, хорьков или лис. «По курицам обычно работают куницы и хорьки, может куница добраться и до кроликов. Как правило, еще и лисы могут поучаствовать», – пояснила она.

Она отметила, что за последнее время подобный случай в Псковской области был только один раз, в позапрошлом году. Неизвестное животное залезло на участок в микрорайоне Околица и задушило несколько кроликов. Точно установить животное не удалось.

Вера Баданина подчеркнула, что в том случае, если владельцы собак все же будут установлены, владельцы погибших животных смогут направить в суд иск о возмещении ущерба.

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