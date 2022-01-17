В комитете по ветеринарии прокомментировали нападение на домашних животных в Дно
Для бродячих собак нетипично нападать на домашних животных «ради забавы», оставляя жертвы нетронутыми, сообщила Псковскому агентству информации председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина, комментируя нападение стаи безнадзорных животных в Дно.
По её словам, с учетом того, что бездомных собак, как правило, никто не кормит, большая часть животных была бы съедена, а не просто убита. «Если безнадзорные собаки придут куда-то на территорию, то в любом случае животные будут загрызены, вынесены за пределы территории и съедены», – отметила специалист.
По словам Веры Баданиной, если животные просто задушены, то, вероятнее всего, это проделки куниц, хорьков или лис. «По курицам обычно работают куницы и хорьки, может куница добраться и до кроликов. Как правило, еще и лисы могут поучаствовать», – пояснила она.
Она отметила, что за последнее время подобный случай в Псковской области был только один раз, в позапрошлом году. Неизвестное животное залезло на участок в микрорайоне Околица и задушило несколько кроликов. Точно установить животное не удалось.
Вера Баданина подчеркнула, что в том случае, если владельцы собак все же будут установлены, владельцы погибших животных смогут направить в суд иск о возмещении ущерба.
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