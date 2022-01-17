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Михаил Ведерников поручил своим заместителям контролировать работу оперативных служб во время непогоды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил своим заместителям Вере Емельяновой и Василию Осипову контролировать действия оперативных служб из-за непогоды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

По прогнозам синоптиков, днём 17 января на территории Псковской области ожидается сильный мокрый снег. Вечером и ночью ветер может усилиться до 15-19 метров в секунду.

«В целом на неделе ожидается неустойчивая погода – морозы будут чередоваться с оттепелью, осадки возможны как в виде снега, так и в виде дождя. Складывающиеся погодные условия могут привести к проблемам в сферах электроснабжения и дорожного хозяйства. Поручил первому заместителю губернатора Вере Емельяновой и заместителю Василию Осипову контролировать деятельность всех оперативных служб, чтобы возможные отключения максимально оперативно устранялись, а на дорогах не было снежных завалов или ледяных катков», – рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор также призвал водителей и пешеходов быть аккуратными и осторожными на дорогах.

«Вместе с погодой будет меняться и атмосферное давление. Метеозависимым людям на этой неделе необходимо особенно внимательно относиться к своему здоровью и самочувствию», – добавил он.

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