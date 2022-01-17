Об изменениях в законе о садоводах и огородниках рассказали псковские журналисты

19:22, 17 января 2022, ПАИ

Два года назад в России был принят закон о садоводах и огородниках, однако Правительство РФ уже вносит в него поправки. Что они принесут дачникам – облегчение или новые заботы?

Изменения коснутся размеров взносов, которые делают члены садоводческих товариществ на оплату общих расходов. «Они должны устанавливаться справедливо – так, чтобы людям было понятно, откуда берётся та или иная сумма», – пояснил премьер-министр Михаил Мишустин. Что учитывать при расчётах, будут решать сами дачники.

Изменят процедуру формирования садовых участков. Из обязательных требований исключат подготовку дорогостоящего проекта планировки территории.

Дачники будут иметь возможность проводить общие собрания и голосование не только очно, но и онлайн.

Полностью о плюсах и минусах предстоящих изменений в законодательстве читайте в материале «АиФ-Псков».