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Культура

В Псковском доме ремёсел 20 января откроется выставка работ Таисии Швецовой

Псковичей и гостей города приглашают на выставку самобытного художника. Фото: «ВКонтакте»

Если вы ещё не знакомы с Таисией Александровной Швецовой, редким человеком и уникальным художником, родившимся и живущим в Пскове, постарайтесь хотя бы не пропустить её новую выставку, пишет сегодня паблик «Псковский Монмартр».

В выставочном зале Дома ремёсел ОЦНТ 20 января в 17:00 состоится открытие выставки Таисии Швецовой.

Устроители первоначально планировали дать ей название «А бабочка летела как хотела…» (цитата из стихотворения поэта Константина Кедрова, акцентирующая исключительную свободу и непредсказуемость наивного художника). Однако картина автора, выбранная для афиши, «продиктовала» своё название – «Мир всем!».

Об авторе: Таисия Александровна, в прошлом учитель русского языка, истории и литературы, родилась в Вологодской области, в Пскове живёт уже шестьдесят лет и недавно отпраздновала своё 85-летие. Не имея художественного образования, неожиданно для себя и окружающих в 59 лет начала рисовать. К сегодняшнему дню с творчеством этого наивного художника знакомы далеко за пределами Пскова, её работы находятся в фондах нескольких музеев и в частных коллекциях. С одним из таких коллекционеров – Александром Бушуевым – Таисию Александровну связывает нежная многолетняя дружба. Часть работ Швецовой из собрания Александра Бушуева будет представлена в Псковском доме ремёсел на Некрасова, 8.

Термин «наивный художник» используется в искусстве для противопоставления уникальных работ картинам профессиональных мастеров.

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