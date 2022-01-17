В Псковской области побывал десант социологов

23:28, 17 января 2022, ПАИ

Десант социологов побывал в Псковской области. Основной целью было выяснить, как живётся тем населённым пунктам, которые были лишены статуса административного центра, сообщает сайт междисциплинарных исследований комплексных систем.

В качестве территории для проведения социологических исследований была выбрана Псковская область как одна из областей центральной части Европейской России с самыми высокими темпами депопуляции населения.

Так как эти темпы разные, были выделены муниципальные районы региона с существенно различающейся динамикой депопуляции: в Псковском и Гдовском районах за последние 19 лет отмечено увеличение численности населения, Бежаницкий и Дновский районы имеют высокие темпы депопуляции, Опочецкий, Пыталовский и Печорский – средние.

Партнёром при проведении исследования на территории Псковской области стал Центр устойчивого развития.

Половина опрошенных отрицательно относятся к объединению волостей. Укрупнение поддерживают сотрудники администрации или муниципальных учреждений (не все). Однако общая тональность ответов неоптимистичная, а аргументы за не очень убедительны. Большинство респондентов не считают, что укрупнение как-то повлияло на доверие граждан к властям. Многие респонденты хотели бы вернуть утраченный статус населённого пункта. Несмотря на то что с начала проведения реформы по объединению муниципальных образований (первое – в 2006 году) прошло пятнадцать лет, население, по крайней мере половина, всё ещё не может привыкнуть к результатам этой реформы.

Многие респонденты отмечают неудобство графика движения общественного транспорта. Многие отмечают следующие проблемы с медицинским обслуживанием: отсутствие в населённом пункте поликлиники, аптеки, постоянного ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта), необходимость для того, чтобы делать уколы, ездить в другой населённый пункт.

О наличии почтового отделения сообщают почти все. Один-два магазина, включая ларьки, есть практически в каждом населённом пункте. А вот отделение банка нашлось лишь по одному адресу, и ещё в одном пункте респондент рассказал, что к ним приезжают сотрудники Сбербанка раз в неделю.

Опрошенные в целом спокойно описывают ситуацию с коммунальной инфраструктурой, которой почти нет. Большинство знают своих депутатов. Некоторые населённые пункты таковых не имеют в представительном органе. Многие респонденты утверждают, что знакомы с бюджетом волости, при этом отзывы о бюджете носят общий характер и далеки от конкретики.

Распределение ответов на вопрос, что должно быть в населённом пункте, чтобы молодёжь не уезжала, следующее: более двух третей опрошенных выделяют необходимость наличия рабочих мест в населённом пункте, на втором месте по частоте упоминаний качественная и доступная медицина (около 64 %). Немногим более половины респондетов (более 50 %) выделяют хорошую школу. Чуть меньше половины говорят о необходимости наличия Дома культуры. Около 46 % отвечающих упоминают регулярное транспортное сообщение и 39 % – хорошую дорогу. Менее 27 % выделяют наличие магистрального газа. И лишь каждый пятый (около 20 %) отмечает важность административного статуса населённого пункта.

Данные об Опочецком районе, имеющем средние темпы депопуляции в Псковской области, свидетельствуют, что при сохранении нынешних тенденций через 30 лет эта территория окажется безлюдной.

Многие населённые пункты Псковской области попали в замкнутый круг: депопуляция территории влечёт деградацию социальной инфраструктуры, которая в свою очередь вызывает отток населения. В этой системе с отрицательной обратной связью изменение административного статуса населённого пункта является усилителем процесса, поскольку влечёт сокращение служащих, «оптимизацию» бюджетных учреждений, сокращение бюджета и инвестиционных программ.

В последнее время обозначились тенденции переселения жителей больших городов в малые населённые пункты, что видно в том числе и в материалах исследования. Местные администрации могли бы обеспечить поддержку и стимулирование положительной миграции, в том числе миграции многодетных семей. Укрупнение муниципалитетов (отдаление власти) снижает эффективность такой поддержки и при определённых условиях может стать источником конфликтов.

Исследование выполнено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 20-011-00791 «Исследование административно-правового статуса населённых пунктов и административно-территориальных единиц в динамике пространственного развития Российской Федерации».

Полный отчёт о проведённом социологическом исследовании представлен в интернете.



