Наталья Исакова призвала воспользоваться правом на выбор объектов для благоустройства

11:19, 21 мая 2025, ПАИ

Воспользоваться правом на выбор объектов для благоустройства призвала член Общественной палаты РФ, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» даёт возможность гражданам выбрать объекты для дальнейшего благоустройства, и этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Кто, как не местные жители, знают, что для них было бы более предпочтительно и полезно. Своим правом необходимо обязательно воспользоваться», – подчеркнула она.

При этом активность великолучан и псковичей показывает, что они на практике уже хорошо знакомы с реализацией федерального проекта и активно включаются в процедуру голосования, которая доступна не только на портале, но и через волонтёрский корпус, добавила Наталья Исакова.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.