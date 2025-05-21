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Общество

О важности участия в голосовании за благоустройство рассказал Иван Белугин

Важность участия в голосовании за благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» подчеркнул глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Иван Белугин. Фото: ПАИ

«Более 53 тысяч жителей Псковской области приняли участие в рейтинговом голосовании – это яркое свидетельство того, что людям действительно важно, каким будет их город или посёлок. В Локнянском муниципальном округе уже проголосовали около 1 300 человек», – отметил он.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» охватывает всю Россию, подчеркнул Иван Белугин. «Мы видим: когда у каждого есть возможность повлиять на облик общественных пространств, люди активно этим правом пользуются. Речь идёт не о формальности, а о реальных, заметных изменениях. Те территории, за которые голосуют жители, превращаются в современные, комфортные и востребованные пространства для жизни, отдыха, общения», – сказал глава Локнянского округа.

Он также призвал всех включаться в голосование и видеть реальные изменения, на которые они лично могут повлиять.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.

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