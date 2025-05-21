Лучших представителей территориального местного самоуправления наградил Михаил Ведерников

11:37, 21 мая 2025, ПАИ

На торжественном собрании в честь Дня ТОСов в регионе 21 мая губернатор Михаил Ведерников вручил работникам местного самоуправления и представителям ТОС области почетные грамоты губернатора Псковской области, благодарственные письма правительства региона и дипломы победителям и призерам областного конкурса «Лучшее ТОС»,передаёт корреспондент ПАИ.

В этом году лучшими в конкурсе стали ТОС «Синеречье» Красногородского муниципального округа Псковской области» (1 место регионального конкурса «Лучшее ТОС» в группе «Городские округа, муниципальные округа и городские поселения»), ТОС «Уголок России» Локнянского муниципального округа (2 место в группе «Городские округа, муниципальные округа и городские поселения»), ТОС «Объединение» Плюсского муниципального округа (3 место регионального конкурса «Лучшее ТОС» в группе «Городские округа, муниципальные округа и городские поселения»), ТОС «Копылок» Пустошкинского района(1 место регионального конкурса «Лучшее ТОС» в группе «Сельские поселения»), ТОС «Шаг в будущее» Великолукского муниципального округа Псковской области (2 место регионального конкурса «Лучшее ТОС» в группе «Сельские поселения»), ТОС «Старый дворик» Великолукского муниципального округа (3 место регионального конкурса «Лучшее ТОС» в группе «Сельские поселения»).

Ранее о развитии территориального общественного самоуправления рассказала начальник управления муниципального развития Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление».