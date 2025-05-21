Михаил Ведерников: ТОСы — самая удобная форма участия населения в местном самоуправлении

11:34, 21 мая 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню территориального общественного самоуправления, проходит в Пскове сегодня, 21 мая, передаёт корреспондент ПАИ. В собрании принимают участие активисты ТОС области, главы муниципальных образований, работники местных администраций, ответственные за организацию работы с ТОС в регионе.

Собравшихся поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он напомнил, что в Псковской области действует 788 ТОСов, которые «объединяют почти 150 тысяч активных и неравнодушных людей».

«Это самая массовая, самая востребованная и самая удобная форма участия населения в местном самоуправлении. Вами решается большой круг вопросов, - подчеркнул губернатор. - В год защитника Отечества, в год 80-летия Победы, мне приятно отметить, что все вы оказываете значимую помощь в патриотической работе и сохранении исторической памяти. Например, в этом году из 700 с лишним заявок на областной конкурс 100 было направлено на ремонт мемориальных объектов и памятных мероприятий. Более того, вы работаете и вне конкурса на волонтерских началах. В ваших соцсетях мы видим акции по благоустройству мемориалов, по сбору решений этих важных задач».

Михаил Ведерников поблагодарил участников ТОСов за информирование об их деятельности через социальные сети. «Это направление активно развивается, и все больше и больше людей увлекается в эту работу и узнает о движении ТОС. И не только в Псковской области, но буквально сегодня коллеги из одного из регионов попросили, чтобы мы дали возможность им приехать, встретиться с активистами ТОС, с правительством, кто эти вопросы курирует, потому что практика нашей работы является одной из самых лучших в стране», - подчеркнул губернатор.

Он также заверил, что правительство области вместе с областным Собранием депутатов и главами муниципалитетов «делали и будут делать все возможное для поддержки ТОС».

«В этом году из областного бюджета на реализацию проекта выделено почти 170 миллионов рублей. Победили 513 заявок из 723, то есть каждые два из трех проектов получат финансирование, это почти 70% успешных заявок. Сверх этого почти 40 миллионов рублей мы уже направили на инициативные проекты. И есть еще муниципальные конкурсы и в совокупности в этом году бюджет ТОСа составляет почти четверть миллиарда рублей», - сообщил Михаил Ведерников.

«Я благодарю вас за вклад в развитие территориального общественного самоуправления. Уверен, что ваше движение дальше будет развиваться, охватывать все больше людей, больше территорий. Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю успешной реализации всех ваших работ», - подытожил губернатор.

Затем он вручил главе Великолукского района Алексею Кузьмину почетную грамоту президента России, а главе Стругокрасненского района Александру Волкову - благодарственное письмо президента РФ.

Губернатор также вручил работникам местного самоуправления и представителям ТОС области почетные грамоты губернатора Псковской области, благодарственные письма правительства региона и дипломы победителям и призерам областного конкурса «Лучшее ТОС».

Ранее о развитии территориального общественного самоуправления рассказала начальник управления муниципального развития Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление».