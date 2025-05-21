Долгосрочный вклад: как псковичам получить свои пенсионные накопления

11:39, 21 мая 2025, ПАИ

Приближаясь к пенсионному возрасту, граждане начинают интересоваться размером будущей пенсии, порядком её назначения и выплаты. Немало вопросов у псковичей возникает о накопительной пенсии. Ответить на них мы попросили заместителя управляющего отделением Социального фонда России по Псковской области Дмитрия Яковлева.

– Дмитрий Александрович, что такое пенсионные накопления, у кого из жителей Псковской области они есть?

– Пенсионные накопления – это средства, которые сформировались из обязательных взносов работодателя на накопительную пенсию. Такие взносы работодатели уплачивали в Социальный фонд с 2002 по 2013 год. Если человек в этот период был официально трудоустроен, значит, у него формировались пенсионные накопления.

Исключение составляют женщины 1956 года рождения и старше, мужчины 1952 года рождения и старше – за них обязательные взносы на накопительную пенсию не уплачивались.

Кроме того, пенсионные накопления формируются у участников программы софинасирования пенсии и матерей, которые направили средства МСК на свою будущую пенсию.

– Где находятся пенсионные накопления?

– Если человеку ещё не назначена выплата из пенсионных накоплений, то эти суммы находятся на его лицевом счете и инвестируются в ценные бумаги. Инвестированием накоплений занимается та организация (страховщик), которую он выбрал – Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.

Если средства находятся в СФР, то на лицевом счёте будут указаны суммы накоплений с учётом дохода. Если средства – в негосударственном пенсионном фонде, то за детальной информацией нужно обратиться в НПФ.

Узнать своего страховщика можно, запросив выписку из лицевого счёта на портале «Госуслуги», или обратившись в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области.

– Может ли человек поменять организацию, которая управляет пенсионными накоплениями?

– Да, может. Если это негосударственный пенсионный фонд, потребуется заключить договор с новым НПФ, а затем подать заявление в отделение СФР по Псковской области о переходе в другой НПФ. Заявление можно подать лично в нашей клиентской службе либо через портал «Госуслуги» – если у человека есть усиленная квалифицированная электронная подпись.

Менять фонд рекомендуется не чаще одного раза в пять лет. При досрочной смене страховщика будет потерян инвестиционный доход. Об этом человека обязательно предупредят в клиентской службе при подаче заявления.

– Поясните, пожалуйста, на примере?

– Например, у человека пенсионные накопления с 2015 года находятся в негосударственном пенсионном фонде. Инвестиционный доход фиксируется один раз в пять лет. В этом случае это произошло в 2019 и 2024 годах, а следующий раз это будет в 2029 году. Таким образом, благоприятный период для перехода к другому страховщику был в 2024 году. Очередной такой период наступит в 2029 году после фиксации результатов инвестирования. Если подать заявление о смене фонда в этом году, инвестиционный доход за 2025 год будет потерян.

– Как можно получить свои пенсионные накопления?

– Псковичи могут обратиться за выплатой пенсионных накоплений в 55 лет – женщины и в 60 лет – мужчины. Здесь есть важное условие: на этот момент человек должен иметь необходимый страховой стаж и достаточное количество пенсионных коэффициентов. При наличии права досрочного выхода на пенсию накопления могут быть выплачены ранее наступления общеустановленного возраста. Заявление нужно подать в тот фонд, где формируются накопления.

– Пенсионные накопления выплачиваются одной суммой?

– Сегодня есть три способа получения пенсионных накоплений: в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии.

Единовременная выплата – это, когда человек получает сразу все пенсионные накопления одной суммой. Она назначается, если размер накопительной пенсии составляет менее 10 % от федерального прожиточного минимума пенсионера. Сегодня он составляет 15 250 рублей.

Срочная выплата формируется только из средств дополнительных страховых взносов работника, взносов софинансирования по госпрограммам и инвестиционного дохода. Выплачивается ежемесячно в течение определённого срока, который получатель устанавливает сам, но не меньше 10 лет. Также право на срочную выплату имеют матери, направившие средства материнского капитала на свою будущую пенсию.

Третья часть – накопительная. Она выплачивается ежемесячно и пожизненно. Её размер рассчитывается, исходя из ожидаемого периода выплаты, установленного законодательно. В 2025 году этот период составляет 270 месяцев.

– Через какое время после подачи заявления на выплату человек её получит?

– Заявление о назначении выплаты из пенсионных накоплений рассматривается в течение 10 рабочих дней. Она выплачивается в срок, не превышающий два месяца со дня принятия решения.

Что касается накопительной пенсии и срочной выплаты, то после назначения человек получает их ежемесячно по установленному графику.

С начала 2025 года отделение СФР по Псковской области выплатило пенсионные накопления одной тысяче жителей региона.

– Давайте сделаем расчёт на конкретном примере. Женщине в этом году исполняется 55 лет. Стажа и коэффициентов у неё достаточно. Сумма накоплений – 409 тысяч рублей. На какую выплату она имеет право?

– Сначала нужно узнать расчётный размер накопительной пенсии. Для этого сумму накоплений в 409 тысяч рублей разделим на ожидаемый период выплат. В 2025 году для женщин, достигших 55 лет, а также для мужчин, достигших 60 лет, он составляет 270 месяцев. Получилось 1 514 рублей. Теперь сравним эту сумму с размером федерального прожиточного минимума пенсионера – 15 250 рублей. Результат – 9,93 %. Это значит, что вся сумма накоплений будет выплачена единовременно.

– В каких случаях отделением фонда может быть вынесен отказ?

– Решение регионального отделения СФР может оказаться отрицательным в нескольких случаях. Первое – возраст гражданина не соответствует требованиям.

Второе – на индивидуальном лицевом счёте нет средств пенсионных накоплений. Третье – страховщиком по обязательному пенсионному страхованию является негосударственный пенсионный фонд.

– Куда псковичам можно обратиться за консультацией по пенсионным накоплениям?

– Получить консультацию можно в едином контакт-центре (8-800-10-000-01) и в клиентских службах отделения СФР по Псковской области. Их адреса и режим работы указаны на официальном сайте СФР. Также вся актуальная информация по пенсиям публикуется в официальных группах регионального отделения СФР в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджере Telegram.