Наталья Фёдорова: У Псковского района большой потенциал для застройщиков

10:23, 21 мая 2025, ПАИ

Земельный потенциал Псковского района оценила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Псковский район для всех привлекателен, потому что располагается вокруг областного центра, и мы наблюдаем картину, что все населённые пункты находятся в границе. У людей тяга к сельской жизни. Но это хорошо – и участок свой благоустроен, и отдельно от соседей. Причём покупают не только для дачного строительства, но и переезжают на село и уже проживают, превращаясь из городского в полусельского жителя», – отметила она.

При этом вопрос земельного характера очень распространён среди жителей района. «На каждом личном приёме обязательно есть земельный вопрос. Как правило – спорные границы», – уточнила Наталья Фёдорова.

По её словам, сейчас в районе проводятся многочисленные кадастровые работы. В частности, если четыре года назад начинали с одного квартала, то сейчас их количество возросло до 423 кварталов.

При приобретении участка каждый человек должен понимать особенности территорий: транспортную логистику, наличие освещения, близость социальных объектов, добавила Наталья Фёдорова.

«Человек сам должен учитывать особенности. Обязательно надо выехать на участок, походить ногами, посмотреть глазами. Есть целый ряд факторов, которые нужно учитывать. Хочется, чтобы люди рассматривали свой житейский опыт и рассматривали все варианты – со стороны соседей, как забор установлен, возможность подтопления, с расположением рядом сельхозпроизводств», – подчеркнула она.

Также она напомнила, что уже второй год Псковский район участвует в качестве пилотного в масштабном проекте вовлечения земель в экономический оборот. «В ходе него мы выяснили для себя факт, что потенциал у нас очень большой и нам есть куда развиваться. У нас есть что дать и физлицам, и юрлицам. Работа грандиозная, и мы её продолжаем. Надеемся, что она даст хорошие, в том числе экономически результаты», – сказала глава муниципалитета.

Кроме того, она добавила, что всё больше застройщиков и индивидуальных предпринимателей обращаются с вопросами возможного приобретения или других отношений приобретения земельных участков для застройки ИЖС, коттеджной застройки либо даже многоквартирных домов. «Это всё рассматривается. Границы района в плане слияния от близости к городу практически уже стёрты», – сказала Наталья Фёдорова.

Также она назвала актуальной и тему развития внутреннего туризма на территории района. «Есть такие массивы, которые привлекательны именно для развития туризма и привлечения к сельской местности нового потока гостей», – подчеркнула глава Псковского района.