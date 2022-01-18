Соблюдение социальной дистанции будет обязательным во время крещенских купаний в Псковской области

10:47, 18 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области — председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по организации обеспечения безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Главам районов и городских округов поручено проверить водные объекты на предмет безопасности и обеспечить контроль за соблюдением антиковидных требований в части соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между людьми на льду и в палатках для переодевания.

Также безопасность в местах проведения крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, полиция и медицинские работники.

Где безопасно пить воду и купаться, читайте здесь.