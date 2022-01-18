Соблюдение социальной дистанции будет обязательным во время крещенских купаний в Псковской области
Губернатор Псковской области — председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по организации обеспечения безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.
Главам районов и городских округов поручено проверить водные объекты на предмет безопасности и обеспечить контроль за соблюдением антиковидных требований в части соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между людьми на льду и в палатках для переодевания.
Также безопасность в местах проведения крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, полиция и медицинские работники.
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Соблюдение социальной дистанции будет обязательным во время крещенских купаний в Псковской области
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