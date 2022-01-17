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Общество

Крещенская вода: Где безопасно её пить и купаться рассказали в Роспотребнадзоре

Результаты анализа воды, используемой для проведения праздника Крещения, опубликовали на сайте Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Отборы воды из водоемов и источников питьевой воды, которая предполагается использоваться для купания на Крещение, была проверена на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

В Великих Луках вода не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям. В администрацию города было направлено письмо с указанием, что использование реки Ловать для купания возможно при соблюдении ряда ограничений. Необходимо исключить попадание воды в организм и рекомендовать детям и пожилым гражданам воздержаться от купания.

В Порхове вода из колодца на улице Совхозная, 26 по микробиологическим показателям не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по показателям ОКБ. В адрес Администрации Плюсского района направлено информационное письмо о результатах лабораторного исследования питьевой воды из данного колодца. Данный колодец не допущен до использования данного источника для забора воды для проведения праздника Крещения.

В остальных колодцах и водоёмах, откуда Роспотребнадзор брал воду для анализа, вода соответствует нормам.

 В г. Псков, Псковском районе вода, отобранная в реке Великая, в районе Мирожского монастыря, в купелях в д. Камно, д. Крипецы, д. Елизарово, по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

В г. Новосокольники на территории храма вода соответствует санитарным требованиям.

В п. Бежаницы водопроводная колонка вода соответствует санитарным требованиям.

В п. Локня исследована вода из централизованного водопровода на территории ОАО «Локнянский хлебокомбинат» для храма – соответствует санитарным требованиям.

В п. Усвяты в колонке централизованного водопровода у церкви п. Усвяты пер. Гражданский д.1а вода соответствует санитарным требованиям.

В п. Кунья вода из шахтного колодца на территории храма соответствует санитарным требованиям.  

На территории Невельского, Красногородского, Новоржевского, Опочецкого, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского районов для проведения праздника Крещения используется:

  • в Себежском районе – вода поверхностного водоема озера «Себежское», водоразборная колонка г. Себеж, ул. Пролетарская (возле храма);
  • в Пустошкинском районе – вода поверхностного водоема в реке Крупея г. Пустошка, в храме по адресу г. Пустошка, ул. Октябрьская;
  • в Невельском районе – в озере Невельское, в храме по адресу Невельский район д. Плиссы, в храме Святой Троицы г. Невель, пл. Коммуны, в храме г. Невель, ул. Садовая;  
  • в Опочецком районе – водоразборная колонка у храма Покров Святой Богородицы по адресу г. Опочка ул. Калинина, д. 43, водоразборная колонка г. Опочка ул. Новое поселение; водопровод в храме Преображение Господня по адресу г. Опочка ул. Коммунальная, д. 16;
  • в Красногородском районе – в храме Покрова Пресвятой Богородицы по ул. Комсомольская, 34;
  • в Новоржевском районе – каптаж родника вода по адресу Новоржевский район д. Боровичи, артезианская скважина г. Новоржев, ул. Зои Брелауск, д. 24;
  • в Пушкиногорском районе – в храме Свято-Успенкого монастыря г. Пушкинские Горы ул. Пушкинская, д.1, Казанская церковь ул. Лесная, г. Пушкинские Горы.

 Всего отобрано 17 проб воды и исследованы на микробиологические показатели. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

В г. Остров, Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах для проведения праздника Крещения используются источники:

  • в Островском р-не: шахтный колодец Свято-Троицкого собора, г. Остров, самоизливающаяся скважина возле школы № 3 YIII вида, водопровод, г. Остров – 3, артскважина   Свято- Введенского монастыря д. Владимирец, родник Свято- Введенского монастыря д. Владимирец, открытый водоем для купания р. Великая г. Остров.
  • в Палкинском районе: водопровод д. Новая Уситва, колонка возле Храма, водопровод р. п. Палкино, колонка возле Храма, водопровод возле Храма д. Вернявино.
  • в Печорском районе: колодец Святого источника Псково-Печорского Свято- Успенского монастыря, родники Словенские ключи д. Изборск, водопровод г. Печоры, ул. Ленина, колодец д. Изборск (Ивановский родник), водопровод д. Изборск.
  • в Пыталовском районе: водоразборная колонка в г. Пыталово возле Храма, колонка для Храма Бориса и Глеба в д. Вышгородок, шахтный колодец для Храма в д. Зобки (Линово), колонка для Храма Воскресение Христово д. Коровск, родник   для Храма, д. Линово.

Все отобранные пробы (29) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В Порховском, Дновском и Дедовичском районах был проведен отбор проб воды на бактериологические показатели из источников питьевой воды, используемых для проведения праздника Крещения, на объектах: собор Николая Чудотворца г. Порхов, крепость, Храм Преображения Господня г. Порхов, ул. К. Маркса, д.1, Церковь Иоанна Предтечи г. Порхов, ул. Псковская, д.53, колодцы Петра и Павла в Никандровой пустыни; Храм Покрова Пресвятой Богородицы, п. Дедовичи ул. Комсомольская, д.20, Храм Архангела Михаила г. Дно, ул.Советская.д.33. Также проведено исследование воды из источника (купели) Александра Свирского в Никандровой Пустыни. Все отобранные пробы (7) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В г. Гдов проведен отбор проб воды на бактериологические показатели из источников питьевой воды, используемых для проведения праздника Крещения, на объектах: озеро Чудское в д. Ветвенник, р. Гдовка г. Гдов, вода соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

В п. Плюсса был проведен отбор проб воды на бактериологические показатели из источников питьевой воды, используемых для проведения праздника Крещения, на объектах: из колодца по ул. Совхозная, 26; ул. Горная, д. 3. Вода из колодца по ул. Совхозная, 26 по микробиологическим показателям не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по показателям ОКБ. В адрес Администрации Плюсского района Псковской области   направлено информационное письмо о результатах лабораторного исследования питьевой воды из данного колодца, о недопущении использования данного источника для забора воды для проведения праздника Крещения.

В купели п. Плюсса, в д. Манкошев Луг вода соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям,  

В п. Струги Красные вода из колонки по ул. Больничная, д. 27; в храме Успения Пресвятой Богородицы ул. Павлина Виноградова, д. 5 соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

Для крещенских купаний в Псковской области оборудуют 12 купелей. Роспотребнадзор проверяет воду, которая используется в Крещение. ГИМС Псковской области предупреждает жителей региона о правилах безопасного поведения при крещенских купаниях. Ранее Александр Нестерук рассказал, кому следует воздержаться от купания в проруби. Эксперты не рекомендуют крещенские купания в разгар пандемии.

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