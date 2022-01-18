Борис Елкин ответил на жалобы псковичей по уборке и посыпке городских улиц

12:59, 18 января 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте ответил на жалобы псковичей, которые касаются уборки и посыпки городских улиц.

Борис Елкин отметил, что в Пскове и в области сильно меняются погодные условия. «Большое количество обращений на состояние тротуаров и общественных пространств города в части обледенения и покрытия. Этим мы активно занимаемся каждый день», - добавил Елкин.

Глава администрации города подчеркнул, что город ежедневно посыпают и убирают, но изменения погоды сказываются на покрытии. Он также призвал псковичей отнестись к работе с пониманием и согласился, что не везде работа проводится своевременно.

Ранее псковичи в социальных сетях жаловались на гололедицу на территории парка «Лукоморье» и в Ботаническом саду в Пскове.