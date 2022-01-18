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Общество

Более 300 детей в день тестируют на коронавирус в Псковской области

Более 300 детей в день тестируют на коронавирус в Псковской области, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области, отвечая на вопрос в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова сообщила, что дети до четырёх лет тяжелее переносят коронавирус, вызванный штаммом «омикрон». «Знаем, что взрослые болеют легче, но только если нет осложнений в виде онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Вакцинированные будут легче переносить этот вирус, это не придумки, это годами отработанная практика», – подчеркнула специалист, выразив надежду, что в скором времени в РФ стартует вакцинация для подростков. 

За последние сутки в Псковской области провели 1 437 тестов на коронавирус, 139 из них 18 января оказались положительными. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 735 164. 

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