Псковский реаниматолог пояснил, откуда у пациентов берутся синяки

15:02, 18 января 2022, ПАИ

Заместитель главного врача Псковской инфекционной больницы Самир Аль-Араби пояснил в видеорепортаже Дмитрия Коновалова отуда у пациентов берутся гематомы мягкий тканей, особенно на лице. По его словам, родственники пациентов нередко жалуются на то, что врачи реанимации «бьют пациентов».

«Пациенты долго находятся в палате реанимации, мы им вынуждены проводить неинвазивную вентиляцию легких, которая подразумевает надевание плотно прилегающей маски», - объяснил врач, заверив, что все гематомы у пациентов обрабатываются.

«Люди не виноваты, что они в этом не разбираются, поэтому мы пытаемся объяснить родственникам, в чем здесь причина и проблема. Мы работаем для вас и мы — не враги. Мы пытаемся спасти здесь людей», - резюмировал Аль-Араби.