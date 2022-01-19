Как встретишь, так и проведёшь: спикеры медиацентра ПАИ рассказали о своих новогодних каникулах

10:17, 19 января 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о новогодних каникулах, меню, развлечениях и работе в праздничную ночь.

Актёр, исполнитель Евгений Дятлов:

Что же мы делали в новогоднюю ночь?.. А, да! Я был с друзьями, с замечательной семьей, и у нас был очень теплый такой Новый год: приходили Дед Мороз со Снегурочкой, мы водили хороводы, там у нас была виновница торжества, девочка, и ей эти все подарки мы вручали, пели песни, читали стихи – в общем, очень, прямо сказать, хрестоматийно.

А потом я приболел, валялся и думал: слава Богу, не надо мне никуда.

Замначальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин:

Новый год я отметил дома, но в связи со служебными обязанностями дежурил с 31-го на 1-е, был ответственным по Главному управлению от руководящего состава. С работы, наверное, часов в 9 вечера вернулся, но так как было более-менее спокойно, больше никуда не выезжал, поэтому праздник встретил с детьми, с родственниками, посмотрели салют.

Что насчёт застолья, то мы как-то подготовились по минимальному набору, гостей было не очень много. А уже первого числа уехали к моим родителям в Гдов, дальше праздновать, поэтому здесь у нас ничего не осталось, все, что было минимально подготовлено, все это было съедено.

Каникулы в Гдове прошли замечательно! Так как выход на лед был открыт, выбрались на рыбалку с отцом и сыном. В баню сходили, по городу погуляли.

Ближе к Рождеству вернулись в Псков, и у меня продолжились дежурства, но параллельно мы с семьёй гуляли и по Финскому парку, и по Летнему саду. Очень, конечно, в этом году всё красиво украшено, атмосфера потрясающая.

Заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша:

В новогоднюю ночь я был на работе. Заступил в 8 утра 31-го, и в 8 утра 1 января сменился. В ту смену у меня человек 40 пациентов было, шли и шли. И ровно без пяти двенадцать ко мне зашёл пациент – так мы с ним Новый год и встретили. А утром я вернулся домой и спал, спал, спал, потому что всю ночь вёл приём. Вот петардой пальцы ребёнку оторвало – я пришивал, культю делал, другие пациенты, разумеется, тоже требовали моего участия.

Так что первую половину дня первого января я отдыхал, а потом аккуратно, спокойно, без излишеств в домашней обстановке с родственниками встретили Новый год. Много не готовили, потому что впереди снова ждала работа. У нас же сутки через трое.

По-моему, раз съездил в Мальскую долину, там погуляли, по Финскому парку прошлись несколько раз. Особо активного отдыха не получилось.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Виктор Питолин:

Праздники прошли хорошо. Новый год прошёл в кругу семьи. Стол был большой, съели всё, но не сразу. Где-то два дня доедали приготовленное. Потом гуляли по городу, ходили в бассейн «Электрон». Сын – ему 19 лет – поехал в путешествие по Золотому кольцу, то есть с 5-го по 10-е число он был у меня в путешествии, посетил несколько городов, приехал – много впечатлений привез, довольный.

Я с супругой прогулялся до Финского парка, прошли весь парк, потом вышли к Летнему саду, прошлись по Летнему саду, попили глинтвейна и потом пешком вернулись домой.