В Псковской области все дома-интернаты работают в режиме карантина

17:16, 18 января 2022, ПАИ

Все стационарные учреждения социального обслуживания Псковской области работают в режиме карантина. Об этом рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, пишет «АиФ-Псков».

Буквально месяц назад дома-интернаты вышли из закрытого режима – ограничения были введены в 19 учреждениях из 31 в связи с эпидобстановкой.

«Мы следим за ситуацией: если эпидобстановка будет ухудшаться, то учреждения будут закрываться. Такая практика есть», - отметила она.

На данный момент в закрытый режим работы переведён только Опочецкий дом-интернат. Остальные учреждения работают в режиме карантина: на работу ходят только сотрудники, без доступа третьих лиц. При таком режиме сотрудники работают по сменам и живут в интернате по две недели. Перед работой специалисты сдают ПЦР-тесты.

Напомним, 18 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости перевести все интернаты в закрытый режим работы из-за омикрон-штамма. Глава кабмина Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удалённый режим работы. В Москве из-за распространения нового штамма ужесточили ограничения.