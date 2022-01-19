Михаил Ведерников поздравил псковичей с Крещением
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram поздравил жителей региона с Крещением Господнем, которое празднуют православные христиане 19 января.
«Поздравляю всех православных христиан с праздником Крещения Господня. Этот день считается символом духовного обновления и очищения», - отметил он.
Губернатор пожелал всем светлых мыслей, мира в душе и помощи Божией в благих делах и начинаниях.
Псковское агентство информации подготовило специальный видеосюжет о Крещении.
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