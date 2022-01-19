Михаил Ведерников поздравил псковичей с Крещением

07:51, 19 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram поздравил жителей региона с Крещением Господнем, которое празднуют православные христиане 19 января.

«Поздравляю всех православных христиан с праздником Крещения Господня. Этот день считается символом духовного обновления и очищения», - отметил он.

Губернатор пожелал всем светлых мыслей, мира в душе и помощи Божией в благих делах и начинаниях.

Псковское агентство информации подготовило специальный видеосюжет о Крещении.