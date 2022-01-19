Аналитики назвали топ девелоперов Псковской области в сфере строительства

12:09, 19 января 2022, ПАИ

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов на пресс-конференции по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО» назвал топ девелоперов Псковской области в сфере строительства.

По его словам, с список входят компании «ЛУГ», «Псковжилстрой» и «Реставрационная мастерская».

Ранее сообщалось, что в Пскове объявлены торги на строительство малоэтажных домов в районе Крестовского шоссе, всего планируется возвести 57 тысяч квадратных метров малоэтажной жилой застройки. Кроме того, стало известно, что в Псковской области на одного человека строится 0,44 квадратного метра жилья.