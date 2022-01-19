Аналитики назвали топ девелоперов Псковской области в сфере строительства
Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов на пресс-конференции по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО» назвал топ девелоперов Псковской области в сфере строительства.
По его словам, с список входят компании «ЛУГ», «Псковжилстрой» и «Реставрационная мастерская».
Ранее сообщалось, что в Пскове объявлены торги на строительство малоэтажных домов в районе Крестовского шоссе, всего планируется возвести 57 тысяч квадратных метров малоэтажной жилой застройки. Кроме того, стало известно, что в Псковской области на одного человека строится 0,44 квадратного метра жилья.
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