Великолучанка Елена Никитина будет представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине

15:12, 19 января 2022, ПАИ

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Елена Никитина вошла в состав национальной команды по скелетону для участия в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Вместе с великолучанкой Россию будут представлять Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова.

Отметим, что на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в скелетоне будет разыграно два комплекта медалей, по одному в соревнованиях мужчин и женщин.

Напомним, что Елена Никитина является четырёхкратной чемпионкой Европы, бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи, трёхкратным призёром чемпионата мира. Ранее ПАИ сообщало, что она стала третьей в общем зачете Кубка мира по скелетону.