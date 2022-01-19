Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Великих Луках

16:23, 19 января 2022, ПАИ

Уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ возбудили по факту ДТП, в результате которого в Великих Луках в новогоднюю ночь погибли два человека, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

Авария произошла в ночь на 1 января на перекрестке улиц 3-й Ударной армии и Дьяконова. В результате столкновения автомобилей Hyundai Santa Fe и ВАЗ-2112 водитель одной из машин от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир того же автомобиля был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу, где скончался в реанимации.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. Виновнику случившегося грозит лишение свободы на срок до семи лет.