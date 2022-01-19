Спортивный сайт для НКО и инвалидов планируют создать в Псковской области

17:18, 19 января 2022, ПАИ

В Псковской области планируется создать единый сайт для НКО и инвалидов, где можно будет найти информацию о школах, занимающихся развитием адаптивного спорта, а также календарный план всех спортивных мероприятий в муниципалитетах. Об этом пишет газета «Псковская правда».

«В наших шахматных турнирах принимают участие лица с поражением зрения. Для них существует специальный инвентарь: доска, часы, которые никто не обновлял за эти годы. Мы, в принципе, можем эти материальные вопросы решить. Но у нас информационная проблема. Мы не знаем о том, кто среди инвалидов готов заниматься тем или иным видом спорта», - рассказал руководитель НКО по развитию любительского спорта UNLIM Святослав Самсонов.

По его мнению, проблема с распространением информации о спортивных мероприятиях для инвалидов действительно существует в Псковской области, и этот вопрос невозможно решить без должного финансирования.

17 января в Пскове в проектном офисе «Команда 2018» состоялся круглый стол «Проблемы развития спорта для людей с инвалидностью на территории Псковской области».