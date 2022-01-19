Спортивный сайт для НКО и инвалидов планируют создать в Псковской области
В Псковской области планируется создать единый сайт для НКО и инвалидов, где можно будет найти информацию о школах, занимающихся развитием адаптивного спорта, а также календарный план всех спортивных мероприятий в муниципалитетах. Об этом пишет газета «Псковская правда».
«В наших шахматных турнирах принимают участие лица с поражением зрения. Для них существует специальный инвентарь: доска, часы, которые никто не обновлял за эти годы. Мы, в принципе, можем эти материальные вопросы решить. Но у нас информационная проблема. Мы не знаем о том, кто среди инвалидов готов заниматься тем или иным видом спорта», - рассказал руководитель НКО по развитию любительского спорта UNLIM Святослав Самсонов.
По его мнению, проблема с распространением информации о спортивных мероприятиях для инвалидов действительно существует в Псковской области, и этот вопрос невозможно решить без должного финансирования.
17 января в Пскове в проектном офисе «Команда 2018» состоялся круглый стол «Проблемы развития спорта для людей с инвалидностью на территории Псковской области».
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