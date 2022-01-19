В Новочебоксарской школе детей и их родителей удивили салатом

20:22, 19 января 2022, ПАИ

В чувашском городе Новочебоксарске школьным питанием заинтересовалось Министерство образования. Об этом сегодня пишет РИА Новости. В этой школе ученикам выдали в столовой крошечные порции салата из нескольких кусочков овощей. Фотографии салата, состоящего из трёх кусочков помидора и двух кусочков огурца, снятые в столовой школы № 12 Новочебоксарска, были опубликованы в группе «Про город Чебоксары. Новочебоксарск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях читатели иронизируют, что такой порцией наелись бы разве что Дюймовочка или Мальчик-с-пальчик.

«Данная ситуация ещё раз подчёркивает необходимость жёсткого контроля за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях… В настоящее время отделом образования Новочебоксарска проводится внутренняя проверка. Данный вопрос у Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики на контроле», – говорится в сообщении регионального министерства.

Ранее ПАИ сообщало, что Псковский регион стал родоначальником родительской экспертизы школьного питания.

