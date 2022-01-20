Домашних питомцев в России включат в закон о маркировке

09:23, 20 января 2022, ПАИ

Домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных. Рассмотрение соответствующего документа пройдет 26 января, написали «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Законопроект уже поддержали в профильном комитете по аграрным вопросам, где отметили, что учет и регистрация животных будет вестись в национальной базе данных при поддержке правительства.

Владимир Бурматов сообщил, что поправки коснутся законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Введутся понятия маркировки и учета животных в России. В ноябре 2021 года были внесены похожие поправки, но они касались только сельскохозяйственных животных.

Депутат отметил, что принятие этой поправки поможет гражданам в случае потери домашнего животного, а также поможет привлечь к ответственности «нерадивых хозяев за выброшенного питомца». По его словам, это также поможет в полной мере вступить в силу целому ряду норм Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

«Учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип», — пояснил парламентарий.