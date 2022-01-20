Съёмочная группа швейцарского телевидения сняла сюжет о псковском Доме белого аиста

09:40, 20 января 2022, ПАИ

Видеоролик о псковском Доме белого аиста вошёл в большой документальный фильм Роджера Бруннера и Кристофа Францена «То самое небо – Вдоль российско-балтийской границы», подготовленный швейцарским телеканалом 3sat, сообщается в волонтёрском центре помощи «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Сюжет сопровождался словами: «Птицы летают, границ не знают. Люди, глупые люди придумали какие-то границы. Бесконечные войны устраивают, воюют. Зачем? Если можно просто воспитывать детей, растить хлеб и спасать вот таких прекрасных птиц».

Напомним, съёмочная группа из Швейцарии посетила аистиный центр в сентябре прошлого года.