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Общество

Съёмочная группа швейцарского телевидения сняла сюжет о псковском Доме белого аиста

Фото Дом белого аиста

Видеоролик о псковском Доме белого аиста вошёл в большой документальный фильм Роджера Бруннера и Кристофа Францена «То самое небо – Вдоль российско-балтийской границы», подготовленный швейцарским телеканалом 3sat, сообщается в волонтёрском центре помощи «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Сюжет сопровождался словами: «Птицы летают, границ не знают. Люди, глупые люди придумали какие-то границы. Бесконечные войны устраивают, воюют. Зачем? Если можно просто воспитывать детей, растить хлеб и спасать вот таких прекрасных птиц».

Напомним, съёмочная группа из Швейцарии посетила аистиный центр в сентябре прошлого года.

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