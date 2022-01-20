49 лифтов заменят в Пскове и Великих Луках в этом году

12:45, 20 января 2022, ПАИ

В этом году планируется заменить 49 лифтов в 13 домах Пскова и одном доме в Великих Луках. Об этом рассказал руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 20 января.

«14 лифтов начнут заменять в феврале, конкурс уже разыгран. По оставшимся лифтам завершается проектирование, мы рассчитываем до 1 марта сделать и в конце мая – июне заменить оставшиеся», - рассказал спикер.

Напомним, в 2021 году в Псковской области заменили 125 лифтов.