В Псковской области не выявили ни одного случая передачи COVID-19 через продукты

15:28, 20 января 2022, ПАИ

В Псковской области не выявили ни одного случая передачи коронавируса через продукты. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«В теории таким способом вирус может передаться, если к работе с продуктами привлекаются заболевшие коронавирусом люди», - рассказал Александр Нестерук.

Главный санитарный врач отметил, что за всё время в регионе не было таких случаев. «Мы периодически брали смывы, в том числе на пищевых объектах, но ничего не выявили, - добавил он. – Но на рабочих поверхностях и дверных ручках коронавирус мы выявляли».

Александр Нестерук также рассказал, что случай передачи коронавируса возможен, если заболевший человек будет вытирать нос рукой, а затем раскладывать продукты, но «это нетипичная история».

Напомним, власти Пекина предупредили об опасности передачи коронавируса через замороженные продукты. За последние несколько дней власти китайской столицы зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом в разных районах города и призвали граждан избегать покупки замороженных продуктов, произведенных в районах, где были выявлены случаи заражения COVID.

Ранее сообщалось, что в Псковской области растёт доля заразившихся омикрон-штаммом.