Александр Нестерук перечислил основные способы передачи коронавируса

15:56, 20 января 2022, ПАИ

Основные способы передачи COVID-19 назвал главный санитарный врач региона Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Самым распространённым методом передачи вируса является респираторный – когда заражённый вирусом человек кашляет или чихает, заражая окружающих.

Вторым не менее популярным является занос вируса на поверхность лица или губ. «Если человек прикасается к поверхности, например, к поручню в автобусе, а потом трогает лицо или облизывает пальцы, то он может занести вирус в организм», - отметил Александр Нестерук.

Главный санитарный врач также считает необходимым мыть руки как можно чаще. «Можно заразиться коронавирусом, если съесть еду грязными руками», - рассказал он.

Собеседник агентства рекомендует после посещения магазина тщательно мыть не только руки, но и продукты – в особенности фрукты и овощи, поскольку немытые фрукты и овощи могут привести к заражению кишечной инфекцией.

При этом продукты, хранящиеся в упаковках, менее опасны, но через них также есть вероятность загрязнить руки и другие поверхности.

«Не лишним будет мыть и упаковку продуктов [если она пластиковая, металлическая или стеклянная. – Прим. ПАИ]», - добавил Александр Нестерук.

Ранее сообщалось, что в Псковской области не выявили ни одного случая передачи COVID-19 через продукты.