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Вакцинированные легче переносят «омикрон» - главный внештатный инфекционист Псковской области

За вакцинацией будущее, заявила главный внештатный инфекционист Псковской области и главный врач центра СПИД Елена Карзанова,

По её словам, есть данные, что вакцинированные легче переносят «омикрон». «Сегодняшняя вакцинация спасает много людей – от тяжести, от инфицирования, от развития открытой формы ковидной инфекции. Есть данные, что вакцинированные люди с хорошим иммунным ответом легче переносят любую инфекцию, не только ковидную. Это не выдумки, это годами отработанная практика», - заявила инфекционист.

Она заметила, что медицинская наука не стоит на месте, и данные по вакцинации, которая сейчас проходит, появляются достаточно быстро. «Это не Луи Пастер на себе пробовал, первопроходцы медицины заражали сами себя», - подчеркнула Елена Карзанова. Также в медицине присутствует компьютеризация, что позволяет быстро и гибко делать вакцины. «Например, вакцина от лихорадки Эбола быстро была создана и проходила успешно. Но почему-то именно к вакцинации от коронавирусной инфекции люди относятся с большим скепсисом. Наверное, наш менталитет такой», - предположила специалист.

Напомним, Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. К бессрочным противопоказаниям отнесли гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания: острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии; острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях. Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения).

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