Маршруты нескольких городских автобусов изменятся в Пскове из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса

17:07, 20 января 2022, ПАИ

С 1 февраля 2022 года в связи с капитальным ремонтом улицы Яна Фабрициуса временно прекращается движение автотранспорта на участке дороги между улицами Металлистов и Вокзальной, сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Движение автобусов городских маршрутов № 2, 6, 16, пригородных маршрутов № 107, 205, 207 на участке от площади Победы до железнодорожного вокзала будут осуществляться по улице Советской и Вокзальной в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов 8, 8а и 19 рейсами на вокзал будут следовать по Советской и Вокзальной, от вокзала - по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Движение автобуса маршрута № 11 будет осуществляться по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлениях.