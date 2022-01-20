В Великолукскую больницу поступили подарочные книги от медиахолдинга Псковской области
В хирургический корпус Великолукской больницы переданы подарочные книги от АНО ИД «Медиацентр 60», пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Книги были переданы и распределены по отделениям хирургического корпуса, расположенного на улице Пушкина, 5. Сотрудники и пациенты поблагодарили медиахолдинг за переданную литературу.
Напомним, накануне Нового года медиахолдинг подготовил для медучреждений региона 2 600 книг. В их числе классика и современная литература. Книги были отправлены в 38 поликлиник, больниц, санаториев и диспансеров по всему региону. Подробнее о новогодней акции смотрите в видеосюжете ПАИ.
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