Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Палкинском районе
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Палкинском районе по части 3 статьи 264 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Напомним, что авария произошла 10 января на 311-м км а/д в Палкинском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Додж», мужчина 1988 года рождения, совершил наезд на женщину 1952 года рождения, которая переходила проезжую часть автодороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина скончалась.
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